حق الرد - سفارة أذربيجان بالقاهرة توضح تفاصيل النزاع مع أرمينيا وتفند انتقادات باحث أمريكي لحديقة الغنائم العسكرية

عملا بحق الرد، تنشر "الشروق" هذا البيان الصادر عن سفارة دولة أذربيجان بالقاهرة، على تقرير نشرته "الشروق" في 15 أبريل الماضي نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية، نقل عن باحث أمريكي انتقادات للرئيس الأذري إلهام علييف، ذات صلة بالانتصار العسكري الذي حققته أذربيجان مؤخرا على أرمينيا.

وفيما يلي نص بيان الرد:

ثقة في مهنيتكم المعروفة ومصداقيتكم الملموسة بادرنا بإعداد رد على ما تم نشره بموقعكم الإلكتروني في خبر منقول عن باحث أمريكي مايكل روبيين الباحث المقيم بمعهد "أمريكان انتربرايز"، وجاء الخبر منشورًا تحت عنوان "هل رئيس أذربيجان إلهام علييف هو صدام حسين جديد".

نود أن نؤكد هنا أن نشر هذا الخبر في موقع الشروق الموقر استنادا إلى باحث أمريكي مايكل روبيين "صاحب الخيال المريض" تسبب لأسفنا البالغ.

بصورة عامة فإن الركائز الشرعية والسياسية لتسوية النزاع كانت تقوم على معايير وأسس القانون الدولى المنصوص عليها فى القرارات التى أصدرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتى تحمل أرقام: 822، 853، 874، و884 (عام 1993) وأيضاً قرارات الجمعية العامة، وقرارات منظمة الأمن والتعاون الأوروبى، ومنظمة التعاون الإسلامى التى تضع أرمينيا فى موقع المعتدى. إن كل هذه الوثائق تؤكد فى جملتها على أن الاحتلال باستخدام القوة يشكل انتهاكاً صارخاً لأراضى جمهورية أذربيجان من قِبل جمهورية أرمينيا لوحدة أراضى جمهورية أذربيجان. ومع جانب احتلالها لأراضي أذربيجان، قامت أرمينيا بتطهير عرقى شامل لغير الأرمن في كل من أرمينيا نفسها والأراضى المحتلة لأذربيجان. وهكذا، نجحت فى خلق ثقافة عرقية أحادية فريدة من نوعها فى تلك المناطق.

واتضح من القرارات الصادرة بأن جمهورية أرمينيا دولة معتدية وقد احتلت سابقا 20% من أراضي جمهورية أذربيجان المعترف بها دوليا، وأصبحت هناك مليون لاجئ ونازح تم تشريدهم من أراضيهم الأصلية، كما ارتكبوا الإبادة الجماعية التي بحق الأذربيجانيين في مدينة خوجالي سنة 1992.

فمنذ العام 1992 جرت المفاوضات مع أرمينيا وأذربيجان على تسوية النزاع، لكن دون جدوى. ثم منذ العام 1994 توسطت مجموعة "منسك" التي ترأسها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا، وهي (منظمة تابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية)؛ لكن دون جدوى أيضًا.

والأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل يستغل النظام الأرميني هذا النزاع كلما عانى داخليًا من أزمة سياسية أو اقتصادية. فسريعًا يتم الاعتداء على الحدود الأذربيجانية واستفزاز الجيش الأذربيجاني للرد، حتى يبدأ النظام الأرميني في استنفار الأرمن داخليًا وخارجيًا باسم الدين والعرق، في عنصرية اعتاد عليها.

ودولة مثل أذربيجان لم يكن بوسعها الصبر على محتل أكثر من 28 سنة! وأن تبقى أرض محتلة طوال أكثر من عقدين ونصف دون خوض معركة حقيقية للتحرير أمر مهين ومشين ومؤلم لأي قيادة وأي شعب.

عندما قامت القوات المسلحة الأرمنية باستفزازات عسكرية جديدة في يوليو - سبتمبر 2020 على الحدود الأذربيجانية الأرمنية وفي أراضي قره باغ الأذربيجانية وتحديدا في 27 سبتمبر شنت عدواناً عسكرياً واسع النطاق وحاولت توسيع الأراضي المحتلة بقصف مدفعي ثقيل والضربات ضد المدنيين الأذربيجانيين والبنية التحتية المدنية، مما أدى إلى اضطرار قوات الدفاع الأذربيجاني إلى تنفيذ حملات مضادة على العدو الغدر في اشتباكات ومعارك عنيفة. وتوحد الشعب الأذربيجاني حول الرئيس الأذربيجاني والقائد الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف ونهض للنضال على حقه وقام الجيش الأذربيجاني بتحرير أراضيه من الاحتلال خلال الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوماً.

وبالتالي، تم تنفيذ متطلبات القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 822 و853 و874 و884 و استعادة وحدة أراضيها.

نعم، استعادت دولة أذربيجان سيادتها ووحدة أراضيها - بعد ما قرب من ثلاثين سنة من احتلال عشرين بالمائة من أراضيها، تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس دولة اذربيجان السيد إلهام علييف بانتصار عظيم استغرق 44 يوما فقط على أرمينيا المحتلة، وأرغم العدو على الاستسلام بقوة الإرادة السياسية والعسكرية.

وتم توقيع البيان المشترك بين جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا وروسيا الفيديرالية بتاريخ 10 نوفمبر عام 2020.

وانطلاقا من تنفيذ بنود البيان المشترك والموقع بين الأطراف بتاريخ 10 نوفمبر 2020، قامت جمهورية أذربيجان بدورها وما زالت بأداء وتنفيذ تعاهداتها الإنسانية وغيرها الواردة في البنود تجاه القضية، كما تم تسليم الأسرى والجثامين الأرمن إلى جمهورية أرمينيا بشرط "الكل مقابل الكل" بين الطرفين بوساطة قوات حفظ السلام الروسية.

وطبقا لبنود البيان المشترك كان يجب على جمهورية أرمينيا أن تسحب قواتها المسلحة بأكملها من أراضي أذربيجان المحتلة مع دخول قوات حفظ السلام الروسية، وبهذا الخصوص تم إرسال الخطاب الرسمي الموجه من قبل السيد الوزير جيهون بايراموف وزير الخاريجة لجمهورية أذربيجان إلى السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ولكن الجانب الأرميني انتهك بنود البيان المشترك ولم يسحب قواتها المسلحة بأكملها، بل على العكس من ذلك أرسلت أرمينيا بعض القوات الإضافية لإقامة الأعمال التخريبية في أراضي أذربيجان في 26 نوفمبر 2020، يعني بعد تاريخ البيان المشترك وبذلك انتهكت طلبات البيان المشترك، وكذلك انتهكت مبادئ القاون الدولي وأسفر هذا الانتهاك عن قتل أربعة جنود وإصابة جنديين ومدني أذربيجاني، وقامت القوات المسلحة الأذربيجانية بعملية مكافحة الإرهاب في أراضيها وقبضت على العصابات الأرمينية المسلحة وعددهم 62 شخصا وذلك في شهر ديسمبر الماضي.

هذا ونؤكد أن تقييم الارهابيين بالأسرى الذين تم القبض عليهم بعد البيان المشترك الموقع بتاريخ 10 نوفمبر 2020 نتيجة إقامة الأعمال التخريبية في أراضي أذربيجان وطلبهم بالتسليم ليس له أي أساس قانوني. كما أن البند الثامن من البيان المشترك بتاريخ 10نوفمبر 2020 كان شمل الأسرى الذين تم القبض عليهم قبل توقيع تاريخ هذا البيان لا بعده.

وبعد حرب دامت 44 يوما، أحرز الجيش الأذربيجاني بسواعد ودماء أبناءه نصراً ساحقاً على الجيش الأرميني، وأنهى صراعاً دام سنوات طويلة وراح ضحيته الآلاف من أبناء الشعب الأذربيجاني أصحاب الأرض الأصليين. وبهذا سطر الجيش الأذربيجاني ملحمة ونصراً كبيرين ليس فقط لأذربيجان فحسب، بل للأمة الإسلامية جمعاء.

ولا شك أن من حق الشعب الأذربيجاني أن يفرح بالنصر الذي حققه جيشه وراح في سبيله دماء أبناءه، ومن مظاهر الاحتفال بهذا النصر الكبير وتخليدا له افتتاح “حديقة الغنائم العسكرية” في قلب العاصمة الأذربيجانية باكو والذي أمر بإقامتها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وفي الثاني عشر من أبريل 2021، افتتح الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف هذا المتحف الضخم مرتدياً الزي العسكري بوصفه القائد الأعلى لجيش النصر الأذربيجاني. ويضم المتحف بعض من الأسلحة والمعدات الثقيلة وأنظمة الصواريخ والمركبات العسكرية والذخيرة الأخرى التي تركها الأرمن وفروا هاربين من ساحة القتال.

ومن بين المعروضات المميزة والتي لا يمكن أن تنسى هي اللوحة الضخمة المصنوعة من لوحات أكثر من ألفين سيارة اغتنمتها القوات المسلحة الأذربيجانية من الأراضي المحررة.

إن هذه الحديقة تعد مظهرة الفخر والعزة لدولة أذربيجان وشعبها متمثلة في "قبضة من حديد" في الحرب الوطنية. كانت تلك القبضة الحديدية هي التي سحقت رأس العدو.

كان العدو يدعي أنه في حالة بداية الحرب ستصل قواته إلى باكو، حقاً قد تظاهرت معداته العسكرية وأسلحه ودباباته ومدفعيته في عاصمتنا. ولكن كيف؟! وهذا واضح. لم ير الأرمن حتى في منامهم أن معداتهم العسكرية ستقف في حديقة الغنائم العسكرية في وسط باكو بأضوائها المطفأة وبوضعها المدمر.

تم نصب لافتة بأرقام شاحنات العدو العسكرية في المنتزه وعبارة "كاراباخ هي أذربيجان!" ينعكس الشعار. ستنقل هذه الحديقة إلى الجيل القادم قوة الجيش الأذربيجاني، وكيف اخترق ببطولة التحصينات التي بنتها أرمينيا لمدة ثلاثين عامًا، وفخر شهدائنا وقدامى المحاربين الذين قدموا لنا هذا النصر التاريخي.

لقد كشفت هذه الحرب مدى ما قام بها الأرمن من تدمير الأخضر واليابس في أراضي أذربيجان التاريخية؛ حيث لم تتوقف أضرار هذا الأمر على مجرد احتلال الأراضي وقتل المدنيين، بل الأمر تجاوز هذا بكثير؛ حيث جرى خلال الثلاثين عاما الماضية اعتداء الأرمن الوحشي على المعالم التاريخية والدينية الأذربيجانية، وكذلك دور العبادة، بما فيها أكثر من 70 مسجدا. وكانوا يربون الخنازير ببعض هذه المساجد دون مراعاة لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم. لذلك يقوم هذا المتحف بتوثيق انتصار الشعب الأذربيجاني على المحتلين الأرمن، وكذلك يُسجل جرائم الحرب التي ارتكبوها خلال العقود الماضية، شأنه في ذلك شأن المتاحف العسكرية المختلفة المنتشرة في كثير من دول العالم مثل روسيا وبولندا التي أقامتا متاحف عسكرية لتوثيق النصر على الفاشية الألمانية وكذلك مصر أقامت متحف عسكري لنصر 6 أكتوبر.

ومما يلفت الانتباه بخصوص إقامة “حديقة الغنائم العسكرية”، أن البعض من الرافضين لهذا النصر التاريخي ينتقد إقامة مثل هذا المتحف، متجاهلين أن هذا الأمر حق أصيل لأذربيجان بوصفها دولة منتصرة ضحت بأرواح أبنائها من أجل استعادة وحدة أراضيها وإعادة السكان الأصلين لهذه الأراضي.

وفي الختام، جاء إنشاء هذا المتحف تخليدا لما حققه الجيش الأذربيجاني من انتصارات في “حرب قراباغ الثانية”، ودافعا لحركة التشييد والبناء في الأراضي المحررة من الاحتلال وهو ما قامت أذربيجان بالبدء فيه بالفعل تمهيداً لعودة الأهالي إلى موطنهم الأصلي، وحتى يعم السلام والآمن في المنطقة.