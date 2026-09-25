عقد رعاية جديد لبطلة الإسكواش أمينة عرفي

وقعت البطلة المصرية أمينة عرفي، بطلة العالم والمصنفة الأولى عالميًا في الإسكواش للسيدات، عقدًا مع شركة «جي جلوبال» للحصول على حقوق التسويق الخاصة بها، في خطوة جديدة ضمن مسيرتها الاحترافية.

وأقيمت مراسم توقيع العقد داخل الجامعة الأمريكية، بحضور شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث.

وأعربت أمينة عرفي عن سعادتها بهذه الخطوة، مؤكدة أنها ستسهم بشكل إيجابي في مسيرتها الاحترافية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت اللاعبة أن أحد أهدافها المقبلة هو المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، وتمثيل مصر وتحقيق ميدالية أولمبية، كما وجهت الشكر إلى الجماهير المصرية على دعمها ومساندتها المستمرة لها.

من جانبه، أكد شريف العريان دعمه لأمينة عرفي، مشيرًا إلى أن الشراكة الجديدة ستكون مؤثرة في مسيرتها، وستساعدها على التركيز بشكل أكبر في تدريباتها ومشاركاتها بالبطولات، بعيدًا عن التفكير في أي أمور أخرى خارج الملعب، بما يمنحها فرصة أكبر لمواصلة التطور وتحقيق الإنجازات.

وأضاف العريان أنه يناقش داخل الجامعة مقترحًا يتضمن عددًا من التسهيلات للرياضيين، من بينها إعفاء الرياضيين الذين تتطلب مشاركاتهم الدولية سفرًا متكررًا من نسبة الغياب المقررة، بما يساعدهم على التوفيق بين الدراسة والمشاركة في المنافسات الرياضية، مؤكدًا أن المقترح لا يزال قيد المناقشة داخل الجامعة.

وفي السياق ذاته، أكد محمد جاد أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من المفاجآت الخاصة بأمينة عرفي، معربًا عن ثقته الكاملة في قدرتها على مواصلة تحقيق الإنجازات وحصد المزيد من البطولات.

وتأتي هذه الخطوة في ظل عام استثنائي تعيشه أمينة عرفي، بعدما توجت بلقب بطولة العالم، قبل أن تعتلي قمة التصنيف العالمي لسيدات الإسكواش للمرة الأولى في مسيرتها، لتصبح أصغر لاعبة في تاريخ اللعبة تتصدر التصنيف العالمي.

كما توجت عرفي خلال عام 2026 بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة، قبل أن تضيف لقب قطر كلاسيك إلى سجلها، عقب تغلبها على مواطنتها هانيا الحمامي في المباراة النهائية، لتحصد أول ألقابها في فئة البطولات البلاتينية.

وتتجه أنظار أمينة عرفي خلال الفترة المقبلة إلى بطولة CIB المصرية المفتوحة للإسكواش، المقرر إقامتها خلال الفترة من 6 إلى 16 أكتوبر المقبل.