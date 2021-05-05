نظام الإنذار المبكر من الزلازل في الولايات المتحدة يغطي الساحل الغربي بأكمله

في إنجاز كبير كان قيد الإعداد لسنوات، سيتمكن نظام الإنذار المبكر من الزلازل في الولايات المتحدة الآن من إصدار تنبيهات لمستخدمي الهواتف المحمولة في أي مكان على الساحل الغربي للولايات المتحدة اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وتمكن مستخدمو الأجهزة المحمولة في ولاية واشنطن أخيرًا من الوصول إلى تنبيهات الهاتف المحمول لنظام الإنذار المبكر من الزلازل.

وأطلق نظام التنبيه لمستخدمي الهواتف المحمولة في لوس أنجليس في أواخر عام 2018 ، وتم توسيعه في بقية أنحاء كاليفورنيا في أواخر عام 2019.

وفي مارس، بدأ مستخدمو الهواتف المحمولة في ولاية أوريجون الوصول إلى تنبيهات نظام الإنذار المبكر من الزلازل.

ويعني هذا الإعلان أنه في أي مكان من الحدود الكندية إلى الحدود المكسيكية، يمكن لمستخدمي الهواتف المحمولة تلقي إنذارات مبكرة يمكن أن تعطي ثوانٍ إلى أكثر من دقيقة للتحذير من أن هزة ناجمة عن زلزال بعيد في طريقها إلى المنطقة، ويعمل النظام لأن سرعة أنظمة الاتصالات الحالية أسرع من السرعة التي تتحرك بها موجات الاهتزاز عبر الأرض.