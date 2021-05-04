ضبط 16328 شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية

ضبطت الأجهزة الأمنية 16328 شخصا؛ لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية.



كما تم ضبط 640 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 1080 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.



جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.



وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.



وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 16283) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 45 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.