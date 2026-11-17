نفذت القوات المسلحة الصومالية، اليوم، عملية عسكرية في ضواحي منطقة مورا هغر غودالي، الواقعة على بُعد نحو 20 كيلومتراً جنوب مدينة حدر، عاصمة إقليم بكول، وذلك في إطار العمليات العسكرية المتواصلة للقضاء على فلول مليشيات الشباب الإرهابية.

وأسفرت العملية -وفقا لوكالة الأنباء الصومالية- عن مقتل أحد قيادات المليشيات، مصطفى محمد طايو، الذي كان مسؤولاً عن جمع الأموال والمواشي التي تنتزعها المليشيات من المواطنين قسراً في عدد من مناطق إقليم بكول.

وبحسب الوكالة تتواصل عمليات القوات المسلحة لملاحقة عناصر المليشيات الإرهابية، مع التركيز بصورة خاصة على استهداف قياداتها المتحصنة في أوكارها ومخابئها.