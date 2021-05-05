الصحة العالمية: إصابات كورونا بشرق المتوسط تضاعفت أكثر من 5 مرات خلال الأسبوع الماضي

قالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الاقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن إن أعداد إصابات كورونا في 22 دولة حول العالم بلغت 10 ملايين إصابة، فضلًا عن أن الوفيات تبلغ نسبة 2.2% من إجمالي الإصابات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن أكثر الدول تشهد زيادة على مدار الأسبوع الثالث على التوالي في أعداد إصابات كورونا، مشيرة إلى متابعة المنظمة لأعداد الإصابات والوفيات بشكل يومي.

وأوضحت أن الزيادة في أعداد إصابات كورونا خلال شهر رمضان كان متوقعًا، ولذلك فقد حذرت المنظمة من ارتفاع الإصابات خلال الفترة الماضية، موضحة أنه لا يمكن التوقع بنسبة الزيادة في الإصابات، لاعتمادها على التزام المواطنين وسلوكياتهم وتطبيقهم للإجراءات الاحترازية.

وأوضحت أن الأسبوع الماضي شهد زيادة في أعداد إصابات كورونا بمنطقة شرق المتوسط تساوي إجمالي الإصابات خلال 5 أشهر في العام الماضي، ما يعني أن الإصابات تضاعفت أكثر من 5 مرات عن العام الماضب، لافتة إلى سرعة انتشار الفيروس في الموجة الحالية.

وأكد فعالية لقاحات كورونا ضد جميع السلالات التي ظهرت في كل من إنجلترا وجنوب أفريقيا وغيرها، مضيفة أنه لم يتم إثبات فعاليتها ضد السلالة الجديدة المنتشرة بالهند حاليًا.

وذكرت أنها لا تستبعد انتقال الفيروس المتحور في الهند إلى أي دولة أخرى؛ نظرًا لأن العالم مفتوح ولا يوجد قيود على تنقل المواطنين، مناشدة الجميع بتوخي الحذر خلال فترة الأعياد والتجمعات مع ضرورة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والتواجد في أماكن ذات تهوية جيدة.