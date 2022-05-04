صحة الشرقية لـ «الشروق»: استقبال أكثر من 15 ألف مواطن بأقسام الطوارئ خلال عيد الفطر

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إن أقسام الاستقبال والطوارئ بكل مستشفيات محافظة الشرقية العامة والمركزية قد استقبلت أكثر من 15 ألف مواطن وحالات طوارئ خلال عيد الفطر المبارك.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، اليوم الأربعاء، إلى استقبال 15491 حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ بكل المستشفيات العامة والمركزية خلال أيام عيد الفطر المبارك، ذاكرا أن الحالات تنوعت ما بين طوارئ وإصابات طارئة لمواطنين وكذلك حالات حوادث طرق وغيرها.

ولفت وكيل وزارة الصحة، إلى نقل 48 حالة إلى وحدات العناية المركزة بالمستشفيات العامة والمركزية خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وعن المبادرات الرئاسية المختلفة، أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن المبادرات مستمرة خلال أيام عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن عدد من المستفيدين من المبادرات خلال أيام عيد الفطر وصل إلى 5948 مواطنًا من مبادرات صحة الأم والجنين، والاعتلال الكلوي، وصحة المرأة، وفحص ورعاية كبار السن.



