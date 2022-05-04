ما هي تداعيات اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم؟

تترقب أسواق المال العالمية والبنوك المركزية، قرار مجلس الاحتياطي الأمريكي، الأربعاء، بشأن أسعار الفائدة، وتداعياته على الاقتصاد العالمي، خاصة الركود.

ومن المتوقع أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الأربعاء، عن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لمكافحة التضخم المتزايد، حيث يشعر عدد متزايد من الاقتصاديين بالقلق الآن من أن البلاد قد تتجه نحو ركود.

وفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي غروب"، يراهن المستثمرون على أن هناك فرصة بنسبة 99.6% لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 3 و4 مايو، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وستكون هذه الخطوة، التي من شأنها أن تضع نطاق سعر الفائدة المستهدف للأموال الفيدرالية عند ما يتراوح بين 0.75% و1%، أول زيادة بمقدار نصف نقطة منذ عام 2000.

وأغلقت بورصة وول ستريت مرتفعة، الثلاثاء، بعد جلسة متقلبة تذبذبت فيها كل المؤشرات الرئيسية للأسهم بين الصعود والهبوط، بينما تترقب السوق نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وأقبل المستثمرون على شراء أسهم المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا قبيل إعلان متوقع من البنك المركزي الأمريكي اليوم الأربعاء. وارتفعت 8 من القطاعات الأحد عشر الرئيسية المدرجة في المؤشر ستاندد آند بورز 500 القياسي، وقادت أسهم الطاقة والشركات المالية المكاسب.

وبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعه للسياسة النقدية الذي يستمر يومين، الثلاثاء. ويتوقع المتعاملون فرصة بنسبة 99.9% لزيادة في أسعار الفائدة قدرها 50 نقطة أساس في ختام الاجتماع الأربعاء.

وتبقى الأضواء مسلطة على المؤتمر الصحفي الذي سيعقده جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي لتعليقات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة وخفض الميزانية العمومية للبنك المركزي.

وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 20.04 نقطة، أو 0.48%، إلى 4175.42 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 25.99 نقطة، أو 0.21%، لينهي الجلسة عند 12562.01 نقطة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 56.27 نقطة، أو 0.17%، ليغلق عند 33117.77 نقطة.

من المناسب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن "يتحرك بسرعة أكبر قليلا" وسط ارتفاع التضخم والظروف النقدية التيسيرية، هكذا قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حلقة نقاشية خلال اجتماعات الربيع لعام 2022 لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في 21 أبريل.

وقال باول: "بالتأكيد نتخذ هذه القرارات في الاجتماع ونقوم بصياغتها خلال اجتماع تلو الآخر، لكنني أود القول إن 50 نقطة أساس (رفع سعر الفائدة) ستكون مطروحة على الطاولة لاجتماع مايو"، مختتما التوقعات برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لاجتماع مايو.

جاءت تصريحات باول بعد أسبوع من إعلان وزارة العمل أن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في مارس واصل ارتفاعه بأسرع وتيرة سنوية في 4 عقود، حيث ارتفع بنسبة 8.5% عن العام السابق. وجاء ذلك بعد زيادة بنسبة 7.9% على أساس سنوي في فبراير.

وارتفعت مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهي مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 6.6% في مارس خلال العام الماضي، وهي أعلى بكثير من هدف التضخم البالغ 2% لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حسبما ذكرت وزارة التجارة الأسبوع الماضي.

في منتصف شهر مارس، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 0.25% و0.5% من الصفر تقريبا وسط استمرار ارتفاع التضخم. كان هذا أول رفع لسعر الفائدة منذ عام 2018 وخطوة رئيسية في الخروج من السياسة النقدية الفضفاضة للغاية التي تم سنها في بداية الجائحة.

منذ اجتماع السياسات الذي عُقد في مارس، أشارت سلسلة من التعليقات الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الحاجة الملحة لرفع أسعار الفائدة آخذة في الازدياد، وأن البنك المركزي مستعد لاتخاذ إجراءات أكثر تشددا في المستقبل.

ووفقا لمحضر الاجتماع المعني بالسياسات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر مارس الذي صدر الشهر الماضي، أشار العديد من المشاركين إلى أن زيادة واحدة أو أكثر بمقدار 50 نقطة أساس في النطاق المستهدف قد تكون "ملائمة" في الاجتماعات المستقبلية، خاصة إذا ظلت ضغوط التضخم مرتفعة أو مكثفة.

وكشف المحضر أيضا أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض حجم ميزانيته العمومية في أقرب وقت ممكن في مايو، حيث أشار المسؤولون إلى دعمهم لسقف شهري قدره 95 مليار دولار أمريكي، وهي وتيرة تراجع في حيازات الأوراق المالية أسرع بكثير مقارنة بفترة 2017-2019.

وفي الوقت الذي يحاول فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي كبح جماح التضخم المرتفع من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع، فإن خطر حدوث ركود اقتصادي آخذ في الازدياد.

فقد قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي سابقا روجر فيرجسون لشبكة (سي إن بي سي) في مقابلة يوم الاثنين إن "حدوث ركود في هذه المرحلة أمر لا مفر منه تقريبا"، مشيرا إلى أن البنك المركزي لن يكون قادرا على معالجة جانب العرض من القضية، الذي يقود معظم مشكلة التضخم.

كما أشار غاري هوفباور، المسؤول السابق بوزارة الخزانة الأمريكية والزميل الأقدم غير مقيم في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إلى أنه لا توجد تجربة تاريخية تشير إلى أنه مع مثل هذا التضخم المرتفع، فإن الاحتياطي الفيدرالي قادر على خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2% دون حدوث ركود.

وذكر "سنواجه ركودا"، مشيرا إلى أن السؤال الوحيد هو متى يبدأ هذا الركود بالفعل.

وقال هوفباور "أعتقد أنه بحلول نهاية هذا العام، ولنقل أنه في الربع الأخير من عام 2022، في الربع الأول من عام 2023، من المرجح جدا حدوث ركود".