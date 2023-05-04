سقوط 3 تجار مخدرات خلال حملة أمنية في القليوبية



تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 تجار مخدرات خلال حملة أمنية في القليوبية.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني، الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن القليوبية نشاط عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائهم وإدارتهم لبؤرة إجرامية، مُتخذين من دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

تم استهدافهم وأمكن ضبط 3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو، كمية من مخدر الآيس "الشابو"، بندقية خرطوش، فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، 3 سلاح أبيض، ميزان حساس).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة والميزان الحساس بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي وهاتفي المحمول للإتصال بعملائهم والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.