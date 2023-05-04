وزير التموين: الدولة ستتحمل فارق التكلفة الخاصة بالسولار عن أصحاب المخابز البلدية المدعمة

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أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة، ستتحمل فارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتى تعمل بوقود السولار، وذلك في أعقاب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والتي قررت تحريك أسعار السولار وتثبيت أسعار البنزين.

وقال المصيلحي، إن المواطن يحصل علي الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، واستمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير الخبز البلدي المدعم على بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.