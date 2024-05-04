محافظ كفرالشيخ: ضبط أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بفوه

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، ضبط 700 كيلوجرام أسماك مملحة «فسيخ» غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمدينة فوه، تحت إشراف اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة فوة، بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى، برئاسة الدكتور محمد بشار، وذلك خلال حملة مكبرة شملت الأسواق والمطاعم والمنشآت التجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 700 كيلوجرام من الأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، والتى كانت معروضة للبيع فى أحد المحلات بمدينة فوه.

وكلف محافظ كفرالشيخ، باستمرار الحملات التفتيشية على الأسواق والمطاعم للتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية المعروضة للبيع، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، والتأكد من جودة المواد الغذائية المعروضة للبيع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.