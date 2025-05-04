مصدر حوثي: هدفنا في إطلاق الصاروخ على مطار بن جوريون كان لإغلاقه

قال نصر الدين عامر نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله (الحوثيين) إن الصاروخ الذي أطلق صباح اليوم يهدف إلى إغلاق مطار بن جوريون وحظر الملاحة فيه حتى يُرفع الحصار ويتوقف العدوان على قطاع غزة.

وأعلنت جماعة الحوثي صباح اليوم الأحد أنها استهدفت مطار بن جوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي فرط صوتي وأصاب هدفه في المطار بنجاح.

وأضاف عامر -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن هذه العملية تتزامن مع اشتداد جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، ومع تفاقم الوضع الإنساني نتيجة الحصار المفروض على القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.



سياق التصعيد

وكان الإعلام الإسرائيلي تحدث -منذ قليل- عن أن الصاروخ اليمني تجاوز 4 طبقات من الدفاع الجوي وسقط في قلب المطار، وأسفر عن حفرة بعمق 25 مترا، مشيرا إلى أن الرأس الحربي للصاروخ "كان كبيرا للغاية، مما تسبب في موجة انفجارات هائلة".

وعن السياق الذي نفذت فيه جماعة الحوثي هذه العملية، أوضح عامر أنها تأتي في وقت تصعد فيه الولايات المتحدة أهدافها على اليمن، وتشن غارات على أهداف متفرقة في البلاد.

وأشار نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة الحوثي إلى أن "الأمريكي يشن غارات عدوانية مستمرة على بلادنا منذ أكثر من شهر، ولم يؤثر على قدراتنا العسكرية بإذن الله، وها هو الواقع يشهد بذلك، والعمليات جميعها لم تتأثر".



وسبق أن أعلنت جماعة الحوثي أن الولايات المتحدة شنت منذ منتصف مارس الماضي أكثر من 1200 غارة وقصف بحري، مما تسبب في مقتل وجرح مئات المدنيين.