أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور عن عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، الخميس المقبل، لمتابعة الأوضاع في قطاع غزة، والضغط لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية.

وأضاف منصور في حديث لإذاعة «صوت فلسطين»، أنه لا يمكن أن يبقى مجلس الأمن صامتاً أمام التجويع الممنهج للمواطنين الذي تنتهجه دولة الاحتلال في قطاع غزة.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، أكد المندوب الأممي الفلسطيني تكثيف العمل الدبلوماسي والقانوني مع جميع المؤسسات السياسية والقانونية الدولية بالخصوص.

وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماعين تحضيريين في الـ23 من الشهر الجاري في نيويورك، وفي الـ25 من الشهر ذاته في إسبانيا، على مستوى وزاري لإنجاح المؤتمر الدولي، لتحقيق حل الدولتين المزمع عقده في نيويورك الشهر القادم.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,495 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 118,366 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.