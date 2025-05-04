إعلام إيراني: انفجار ضخم في مدينة مشهد جراء حريق بأحد المصانع

أعلنت العلاقات العامة لمنظمة الدفاع المدني والإطفاء في إيران، نشوب حريق اندلع في مصنع للدراجات النارية في مدينة مشهد جنوب إيران.

وأشارت إلى أن الحادث وقع بالقرب من مصنع «إلكترو استيل»، مؤكدة أن الحريق ما زال في بدايته، لكنه واسع النطاق وفقا لما نقلته فضائية «العربية» عن موقع «صابرين نيوز».

من جانبه، صرّح المدير العام لإدارة الإطفاء في مشهد، أنه تم الإبلاغ عن الحريق وإرسال فرق الإطفاء من عدة محطات إلى موقع الحادث الواقع في طريق النبي الأعظم، وفق لوكالة «إرنا».

ونوه أن «الحريق ضخم، ويمكن رؤية دخانه من مسافات بعيدة».

وأوضح أن النيران التهمت مستودعاً للإطارات والكرتون بمساحة أربعة آلاف متر مربع بالكامل، مشيراً إلى أن فرق الإطفاء تعمل حالياً على السيطرة على الحريق.

يأتي هذا بينما تناقلت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد، أخبار الحريق، وقالت إنه انفجار كبير هزّ مشهد ثاني أكبر المدن الإيرانية.

وانتشرت أيضاً فيديوهات من الحادث أظهرت ألسنة الدخان وهي تتصاعد من المكان.



