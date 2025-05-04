الشرطة الأمريكية: مقتل شخص على الأقل في إطلاق نار بحفلة عائلية

أعلنت شرطة مدينة هيوستن الأمريكية، مقتل شخص على الأقل عندما تعرض 14 شخصا لإطلاق نار في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، خلال حفلة في منزل بمدينة هيوستن، حيث بدأ إطلاق النار بعد أن تمت مطالبة ضيف غير مدعو بمغادرة المكان.

وقالت نائبة قائد شرطة هيوستن، باتريشيا كانتو، خلال مؤتمر صحفي، إن إدارة شرطة هيوستن بدأت بتلقي بلاغات عن إطلاق نار حوالي الساعة 12:50 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي في منزل بجنوب شرق المدينة.

وذكرت كانتو أن رجال الشرطة أفادوا بسماع إطلاق نار عند وصولهم بعد دقائق، وقد شاهدوا عددا من المصابين في المنطقة خارج بالمنزل.

وأضافت كانتو بأن حفلة عائلية كانت تُقام في المنزل، وطُلب من ضيف غير مدعو المغادرة، ويُعتقد أن هذا الشخص هو من بدأ إطلاق النار، مما دفع آخرين إلى سحب أسلحتهم والرد بإطلاق النار.

وأظهرت لقطات إخبارية من موقع إطلاق النار رجال شرطة خارج المنزل، حيث تم نصب كراسي وطاولات قابلة للطي تحت مظلة سيارات وخيمة مخصصة للحفلات في الخارج.

وقد انقلبت طاولتان على الأقل، بينما كانت طاولات أخرى لا تزال تحمل زجاجات ماء وقطعا من الكعك.

ووصلت عناصر إدارة الإنقاذ والإطفاء فى هيوستن إلى مكان الحادث وبدأت في علاج للمصابين في مرآب للسيارات تابع لمطعم قريب.

وقالت كانتو إنه تم التأكد من وفاة شخص على الأقل، وأن عدة أشخاص في حالة حرجة ويخضعون لعمليات جراحية. وأضافت أن بعض الضحايا توجهوا بأنفسهم إلى مستشفيات في المنطقة.

وأوضحت كانتو أن الشرطة احتجزت عدة أشخاص، لكنها لم تتأكد على الفور من أنها احتجزت المشتبه به في إطلاق النار، بينما تواصلت التحقيقات صباح اليوم الأحد.