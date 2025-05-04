نتنياهو يعقد اجتماعا عبر الهاتف مع كاتس بعد قصف الحوثيين مطار بن جوريون

ذكر مسئول إسرائيلي، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا هاتفيا مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ومسئولين عسكريين آخرين بعد أن قصف الحوثيون في اليمن مطار بن جوريون بصاروخ باليستي.

ويبحث الاجتماع الذي يعقد الساعة الثالثة عصرا، ردودا محتملة، بما في ذلك توجيه ضربة إسرائيلية مباشرة لأصول الحوثيين في اليمن، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد.

وفي الساعة السابعة مساء، سيعقد نتنياهو اجتماعا حضوريا لمجلس الوزراء الأمني لبحث توسيع الحملة العسكرية في غزة، والقتال في سوريا، والهجوم الحوثي، وقضايا أخرى.

وكان عدة أشخاص قد أصيبوا في وقت سابق اليوم الأحد جراء سقوط صاروخ أطلق من اليمن في مطار بن جوريون بوسط إسرائيل.

ووفق قناة 13 الإسرائيلية، سقط صاروخ أطلق من اليمن في بستان بالقرب من مطار بن جوريون ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص بجروح طفيفة.