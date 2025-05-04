الرئيس السيسي: مستعدون لنقل خبراتنا التنموية إلى الدول الإفريقية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الحكومة والشركات المصرية مستعدة لدعم خطط التنمية في جزر القمر وخاصة «الخطة البازغة 2030».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عن رئيس جمهورية القمر عثمان غزالي، اليوم الأحد، بقصر الاتحادية، أن هناك استعدادًا كاملًا لنقل الخبرات المصرية المكتسبة من تنفيذ خطط التنمية فى مصر، وتنفيذ مشروعات بالدول الإفريقية في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية.

وأشار الرئيس إلى أنه أكد لرئيس جمهورية القمر، استعداد مصر الكامل، للتعاون مع بلاده في مختلف المجالات؛ ولاسيما الصحة، والتعليم، والسياحة، والثروة السمكية، والطاقة، والبنية التحتية.

ولفت إلى الاتفاق على ضرورة تعزيز معدلات التبادل التجارى بين البلدين، خاصة فى ضوء عضوية مصر وجزر القمر فى تجمع الكوميسا بما يضمن تحقيق أهداف التكامل الإقليمى القارى، وتعزيز التجارة البينية.

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الرئيس السيسي، بقصر الاتحادية، السيد عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم عزف السلامين الوطنيين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات مغلقة، تلتها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، حيث تم استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي، والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والقارية محل الاهتمام المشترك.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الجانبين شهدا التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، قبل أن يعقدا مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا.