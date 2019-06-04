قالت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء إن شركة الطاقة الصينية "الخوانق الثلاثة" تدرس الاستحواذ على أصول شركة الطاقة البرتغالية "إي.دي.بي-إنيرجياس دي بورتوجال" في البرازيل.

وبحسب المصادر، فإن الشركة الصينية تدرس دمج أنشطتها في البرازيل مع أنشطة الشركة البرتغالية التي تديرها شركة "إي.دي.بي إنيرجياس دو برازيل" المسجلة في البورصة، مضيفة أن شركة الخوانق الثلاثة قد تطلب الحصول على حصة الأغلبية في الكيان الجديد في البرازيل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر سهم فرع "إي.دي.بي" في البرازيل بنسبة 33% خلال العام الحالي لتصل قيمته السوقية إلى حوالي 1ر3 مليار دولار.

كانت "شركة الخوانق الثلاثة" قد سحبت في نيسان/أبريل الماضي عرضها للاستحواذ على الشركة البرتغالية مقابل 1ر9 مليار يورو (2ر10 مليار دولار) بعد أن أصر مساهمو الأخيرة على السيطرة على حقوق التصويت في إدارة الشركة.

وقالت "شركة الخوانق الثلاثة" التي تعتبر أكبر مساهم في "إي.دي.بي" بحصة قدرها 23% إنها ستظل "مستثمر استراتيجي على المدى الطويل".

كانت شركة الاستثمار "إيليوت مانجمنت كورب" المساهمة في "إي.دي.بي" قد ذكرت أن عرض "الخوانق الثلاثة" للاستحواذ على الشركة البرتغالية أقل من القيمة الحقيقية للشركة ودعت الشركة البرتغالية إلى بيع فرعها في البرازيل وحصة من بعض أنشطتها في مجال توزيع الكهرباء. وفي عرض قدمته الشركة الموجود مقرها في مدينة نيويورك إن قيمة 51% من أسهم فرع "إي.دي.بي" في البرازيل تصل إلى 3ر2 مليار يورو.