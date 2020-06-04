أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن جمع 8,8 مليارات دولار من 32 دولة في قمة اللقاح الافتراضية التي عقدتها المملكة المتحدة، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وانطلقت أعمال القمة العالمية للقاحات التي تستضيفيها الحكومة البريطانية عبر الإنترنت، اليوم الخميس، بمشاركة رؤساء وممثلين عن أكثر من خمسين دولة.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان بمناسبة انطلاق القمة جميع دول العالم إلى الانضمام لتحالف اللقاحات الذي يهدف؛ لإنقاذ الأرواح ويطلق حقبة جديدة من التعاون الدولي في قطاع الصحة.

ويأمل التحالف من خلال القمة إلى جمع 7,4 مليارات دولار لمواصلة حملات التلقيح العالمية التي أثر عليها انتشار فيروس كورونا المستجد مثل أمراض الحصبة وشلل الأطفال والتيفوئيد.