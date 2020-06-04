رئيس الوزراء اليمني: التقارير التي تصلنا من صنعاء حول كورونا مروعة

قال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، إن فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» انفجر في مناطق الحوثيين بسبب تعاملهم، لافتًا إلى أن «مصابي كورونا بصنعاء يخفون إصابتهم؛ بسبب ترويع الحوثيين».

وأشار في تصريحات لفضائية «العربية»، مساء الخميس، أن «التقارير التي تصل الدولة من صنعاء حول كورونا مروعة»، مشيرًا إلى أن هناك آليات عمل منضبطة للتعامل مع مصابي كورونا في مناطقهم.

ولفت إلى إقامة مراكز عزل لمصابي «كوفيد - 19» في مناطق الشرعية، منوهًا أن اليمن بها أزمة في عدن وتعمل على مدها بالاحتياجات الصحية.