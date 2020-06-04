شقيق ضحية حادث القاهرة الجديدة: بيان النائب العام جبر بخاطرنا

توجه أحمد نور الدين، شقيق شيماء ضحية حادث القاهرة الجديدة، بالشكر إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، لبيانه بشأن حادث أخته، قائلًا إن البيان «جبر بخاطرهم»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء الخميس، أنه تلقى اتصالًا من أخته الأخرى تخبره فيه عن الحادث التي تعرضت له «شيماء» يوم الثلاثاء الماضي، مشيرًا إلى أنها أخبرته بأن الراحلة موجودة في العناية المركزة بالمركز الطبي العالمي وتعاني من كسر في جميع الأطراف.

وأوضح أنه تلقى خبر وفاة شقيقته بعد العلم بالحادث بساعة، لافتًا إلى أن «شيماء» كانت متجهة برفقة صديقتها لشراء بعض الاحتياجات المنزلية من السوبر ماركت، والأدوية من الصيدلية، عندما تعرضت للدهس بالسيارة.

ولفت إلى جميع من في المنطقة فُزعوا لصوت الحادث ومشهد السيارة الذي سقطت فيه إحدى السيدتين أسفل إطار السيارة، والأخرى على الطريق، متابعًا أن الجزء السفلي لصديقة أخته تعرض للكسر بشكل كامل.

ونفى تواصل أي من أهل الصبي الذي تسبب في الحادث معهم؛ للاعتذار أو تقديم واجب العزاء، مستطردًا: «الاعتذار كلمة سهلة، لكن الصدمة والسماح ليست سهلة».

ولقيت سيدة تدعى شيماء مصرعها، صباح الثلاثاء، حيث صدمتها سيارة مجهولة، يقودها صبي، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وضبطت المباحث المتهم ووالده، وأمر النائب العام بحبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.