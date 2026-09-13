ترامب: إيران على الأرجح تقف وراء الهجوم على خط الأنابيب السعودي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن إيران تقف وراء الهجوم الذي أدى إلى إغلاق خط أنابيب "شرق-غرب" في المملكة العربية السعودية : "حسنا، أعتقد أنهم هم (الإيرانيون)، على الأرجح هم".

وتابع ترامب إن إدارته "أجرت محادثات" مع الحوثيين، رغم أنه لم يحدد متى. وقال: "لقد اتصل بنا الحوثيون، وهم لا يريدون القتال معنا". وأضاف "أنهم يفضلون كثيرا عدم تدخلنا، وهم يسمحون لمعظم السفن بالمرور".

وكان الحوثيون قد أعلنوا أنهم يستهدفون فقط السفن المتجهة إلى المملكة العربية السعودية المجاورة.

وردا على سؤال حول مكالمة هاتفية أجريت في الآونة الأخيرة مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قال ترامب: "إنه صديق جيد لي، وأستطيع فقط أن أقول إن كل شيء سيكون على ما يرام وبأحسن حال. سيكون الأمر جيدا للغاية".