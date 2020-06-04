صحة الشرقية تحقق في شكوى أسرة متوفي بكورونا من تأخر الإسعاف

أصدر الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة وكيل المديرية، مدير عام الطب الوقائي، وعضوية مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، والتفتيش المالي والإداري، والشئون القانونية، والإدارة الهندسية؛ لبحث شكوى المواطنين وأهالي أحد المتوفين بفيروس "كورونا" المُستجد من تأخر سيارة الإسعاف عن نقل الجثمان من داخل مستشفى "ههيا" المركزي.

وحرر مدير المستشفى بلاغًا بمركز شرطة ههيا، ضد أسرة المتوفي؛ وذلك لاقتحامهم المستشفى والتعدي على أفراد الأمن، في الواقعة التي انتشر بشأنها مقطع فيديو يظهر خلاله حفيد المتوفي وهو يشكو من تأخر سيارة الإسعاف.

وقال بيان صادر عن مديرية الشئون الصحية بالشرقية، إن المتوفي (87 عامًا)، حضر إلى المستشفى مساء الثلاثاء، في حالة اشتباه بالإصابة بفيروس "كورونا" المُستجد، وجرى تقديم الخدمة الطبية اللازمة وفقًا لبروتوكول العلاج، لكنه توفيَّ ظهر الأربعاء، وسلم الفريق الوقائي أهل المتوفي 6 بدل وقائية لتغسيل الجثمان، قبل إبلاغ الإسعاف لنقل الجثمان.

وأضاف البيان، أنه أثناء انتظار سيارة الإسعاف، صور أهل المتوفي مقطع الفيديو من داخل ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، بما في ذلك بعض حالات الوفاة داخل المستشفى بدعوى تعطل ثلاجة حفظ الموتي، على الرغم من أنها تعمل وبحالة جيدة.

وأشار البيان، إلى أن أهل المتوفي تعدوا على أفراد الأمن، قبل أن يُحرر مدير المستشفى محضرًا بالواقعة في مركز الشرطة، ويُكلف وكيل وزارة الصحة، اللجنة المُشكلة، ببدء أعمالها والتحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها.