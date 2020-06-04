 إصابة 17 شخصا فى حادث أتوبيس قادم من الفرافرة إلى أسيوط - بوابة الشروق
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إصابة 17 شخصا فى حادث أتوبيس قادم من الفرافرة إلى أسيوط

صورةأرشيفيه
صورةأرشيفيه

نشر فى : الخميس 4 يونيو 2020 - 4:26 ص | آخر تحديث : الخميس 4 يونيو 2020 - 4:26 ص

أصيب 17 شخصا فى حادث انقلاب اتوبيس قادم من الفرافرة متجها إلى أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزى.

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد ورود إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط بإنقلاب اتوبيس لنقل الركاب قادما من محافظة الوادى الجديد " الفرافرة" فى اتجاه مركز ديروط بمحافظة أسيوط ووجود مصابين.

وبانتقال الإسعاف تبين صحة البلاغ وتبين إصابة 17 شخص من ركاب الأتوبيس بكسور وكدمات وجروح متفرقة بالجسم وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لمكان الحادث وهى مستشفى ديروط المركزى لتلقى العلاج وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.


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