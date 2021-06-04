 بوتين يصادق على خطة تلقيح الأجانب بلقاح سبوتنيك بروسيا - بوابة الشروق
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بوتين يصادق على خطة تلقيح الأجانب بلقاح سبوتنيك بروسيا

بوتين
بوتين
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 4 يونيو 2021 - 6:44 م | آخر تحديث: الجمعة 4 يونيو 2021 - 6:44 م
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا على خطة لإعطاء لقاح "سبوتنيك في" الروسي الصنع للسائحين الوافدين من الخارج الذين يسعون للحصول على التطعيم مقابل سداد ثمنه.

وتوافد الأجانب بالفعل إلى روسيا لتلقي التطعيم، لكن بوتين أصدر تعليماته للحكومة في موسكو لجعل الإجراء رسميا والسماح للوافدين بالحصول على اللقاح وكذلك تحديد السعر.

قال بوتين اليوم الجمعة إن الطلب مرتفع على اللقاح من الخارج.  ومن المتوقع أن تبدأ خطة تطعيم السائحين رسميا اعتبارا من  تموز/ يوليو المقبل.

تم تسجيل "سبوتنيك في" في 66 دولة، وفقا لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، ومن المتوقع قريبا الحصول على موافقة هيئة تنظيم الأدوية بالاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية.

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