ترامب ينتقد بشدة قرار فيسبوك حظر حسابه حتى 2023: إهانة لـ75 مليون شخص

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن حظره لمدة عامين على موقع "فيسبوك" "يعد إهانة" للناخبين الذين صوتوا له، مجددا ادعاءه تعرض الانتخابات الرئاسية للتزوير عام 2020.



وقال ترامب في بيان اليوم الجمعة: "قرار "فيسبوك" يعتبر إهانة لـ75 مليون شخص سجلوا الأرقام القياسية، بالإضافة إلى كثيرين آخرين، صوتوا لنا في الانتخابات الرئاسية المزورة لعام 2020"، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.



وأضاف: "لا ينبغي السماح لهم بالإفلات من هذه الرقابة والإسكات، وفي النهاية، سنفوز. بلدنا لا يمكنه تحمل هذه الإساءات بعد الآن".



وكان موقع "فيسبوك" أعلنت في وقت سابق من اليوم أن حظر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيستمر حتى 7 يناير2023.



وكانت حسابات ترامب على "فيسبوك" و"إنستغرام" و"سناب تشات" قد علقت لأجل غير مسمى بسبب "التحريض على العنف" إثر أعمال شغب قام بها أنصاره في السادس من يناير في مبنى الكونغرس الأمريكي، وأرسل "فيسبوك" ملف تعليق حساب ترامب إلى مجلسه المستقل للرقابة.