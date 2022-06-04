 مقتل سائق وإصابة 8 أشخاص في حادث خروج قطار عن مساره بجنوب غرب الصين - بوابة الشروق
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مقتل سائق وإصابة 8 أشخاص في حادث خروج قطار عن مساره بجنوب غرب الصين

د ب أ
نشر في: السبت 4 يونيو 2022 - 2:35 م | آخر تحديث: السبت 4 يونيو 2022 - 2:35 م
أعلنت شركة مجموعة السكك الحديدية الوطنية الصينية، صباح اليوم السبت، مقتل سائق قطار، وإصابة 8 أشخاص آخرين بعد خروج قطار رصاصة عن مساره في الساعة 10:30 صباحاً، بمحافظة رونجيانج في مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن الشركة قولها إن عربتين من القطار المتجه من قوييانج إلى قوانجتشو قد خرجتا عن المسار بسبب تعرضهما لانزلاقات طينية وانهيارات صخرية، عندما كان القطار على وشك الوصول إلى محطة رونجيانج.

وتشمل قائمة المصابين موظف قطار واحد وسبعة ركاب، يتلقون جميعاً العلاج الطبي في مستشفى محلي.

وأضافت الشركة أن بقية الركاب الـ136 تم إجلاؤهم.

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