تراجع الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية مع تباطؤ الجائحة

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، مع تحرُّك البلاد للعودة إلى الحياة الطبيعية قبل تفشي الجائحة.

وسجلت كوريا الجنوبية 12 ألفًا و48 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 41 حالة إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 18 مليونا و153 ألفا و851 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.