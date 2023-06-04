عضو الحزب الديمقراطي: زيارة جيل بايدن لمصر لها أصداء واسعة في المجتمع الأمريكي

علق مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، على زيارة جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على هامش وجودها في مصر، لمنطقة أهرامات الجيزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، عبر قناة "CBC"، أن جيل بايدن تولي اهتماما بملف التعليم، متابعا: "أي ردود أفعال من جيل بايدن بشأن التعليم سيكون لها أصداء كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية".

وذكر أن زيارة جيل بايدن إلى الأزهر الشريف، كان له تأثيرا إيجابيًا؛ نظرًا لأنها على دراية بمساهمة الحضارة العربية والإسلامية في العلوم، قائلًا: "زيارة جيل بايدن لمصر لها أصداء واسعة في المجتمع الأمريكي".

وتابع: "هناك الكثير من الوسائل الإعلامية المصرية التي لا تصل للمواطن الأمريكي، ولكن بالفعل زيارة جيل ستصل لكل مواطن أمريكي".

وتحدث عن تصديق الرئيس الأمريكي بايدن على قانون سقف الدين، قائلًا إنه سيؤدي لرفع ودعم الاقتصاد الأمريكي، ولكن السبب في تأخر وضع قانون رفع سقف الدين هو الصراعات الدائرة بين الديمقراطيين والجمهوريين.