النيابة تصرح بدفن غريق شاطئ أبو يوسف بالإسكندرية

صرحت نيابة الدخيلة في الإسكندرية، اليوم الأحد، بدفن جثة شاب يدعى "عبدالرحمن.إ.ص"، 17 عامًا، عقب انتشالها بواسطة قوات الإنقاذ البحري، بالتعاون مع غواصين الخير، حيث مكث في المياه 5 أيام في شاطئ أبو يوسف، شمال الروضة الخضراء.

وطلبت النيابة العامة مدها بتحريات المباحث حول الواقعة، وأقوال شهود العيان، وتقرير الطب الشرعي الخاص بمناظرة الجثمان.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بغرق شاب في مياه البحر بشاطئ أبو يوسف، عقب ارتياده للاستحمام.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي، وسماع أقوال شهود العيان، أن الغريق من محافظة الإسكندرية، وأراد الاستحمام في مياه البحر؛ إثر ارتفاع درجة حرارة الطقس، فجرفته الأمواج إلى داخله.

وتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.