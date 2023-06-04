أوبك بلس تتفق على مستوى جديد لإنتاج النفط اعتبارا من بداية 2024

أعلنت منظمة "أوبك+" عن التوصل لاتفاق على تحديد مستوى جديد لإنتاج النفط عند 40.46 مليون برميل يوميا، اعتبارا من أول يناير عام 2024.



جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين للدول المنتجة الأعضاء في أوبك وغير الأعضاء في أوبك، اليوم الأحد في فيينا، وفقا للموقع الرسمي لأوبك عبر الإنترنت.



وأوضحت المنظمة، في بيان، أن مجموعة "أوبك+" اتخذت قرارًا بتعديل حجم إنتاج النفط؛ بهدف الحفاظ على استقرار سوق النفط، وإرساء ظروف تسمح بالتنبؤ بحركته على المدى الطويل.



وتابع البيان: "يتعين على روسيا ضبط حجم إنتاج النفط عند مستوى 9.828 مليون برميل يوميا، اعتبارا من عام 2024".



وبعد قرار منظمة أوبك بلس، تعتزم كازاخستان تعديل مستوى إنتاجها النفطي إلى 1.628 مليون برميل يوميا طوال عام 2024.



وذكرت وكالة "ترند"، التي تغطي وسط آسيا ومقرها أذربيجان، أن كازاخستان اتخذت قرارًا جديدًا لتحديد مستوى إنتاج النفط الخام عند 40.46 مليون برميل يوميا لكل من الدول المنتجة الأعضاء في أوبك وغير الأعضاء في أوبك؛ من أجل الحفاظ على استقرار السوق وإرساء القدرة على التنبؤ على المدى الطويل.



كما قررت الكتلة أن يعقد الاجتماع الوزاري السادس والثلاثين في 26 نوفمبر 2023.



وفي وقت سابق اليوم، توقعت أوبك زيادة إنتاج النفط الخام في كازاخستان في عام 2023 بمقدار 0.1 مليون برميل في اليوم ليقف عند 1.9 مليون برميل في اليوم.