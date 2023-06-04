رئيس الحكومة العراقية يتلقى دعوة من بشار الأسد لزيارة سوريا

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أفاد بيان عراقي حكومي، اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تلقى دعوة رسمية من الرئيس السوري بشار الأسد؛ لزيارة دمشق.

وأكد "السوداني"، خلال استقباله وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الذي يزور العراق حاليا، أهمية وحدة الأراضي السورية بالنسبة للعراق، وترابط الأمن الوطني العراقي بأمن سوريا، حسب بيان للحكومة العراقية.

وكشف عن استعداد العراق التام لمساعدة الشعب السوري في تجاوز معاناته وأزماته.

ومن جانبه، أعرب المقداد، عن دعم بلاده خطوات العراق، ودوره المحوري في المنطقة، وجهوده لتوطيد العلاقة بين الأشقاء العرب وبين دول المنطقة.

وأشار إلى الرغبة في العمل المشترك لمواجهة التحديات المشتركة، وتبادل المعلومات في ما يتعلق بمكافحة المخدرات ومكافحة الإرهاب، ورعاية ملف اللاجئين.

وأعرب المقداد، عن تقدير سوريا لمواقف العراق الداعمة لدمشق في مواجهة الأزمات، وفي استضافته مواطنين سوريين.

وحسب البيان العراقي، فإن اللقاء شهد التباحث في مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها.