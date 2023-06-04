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الغندور: لا تقلقوا.. الأهلي سيفوز

أمير نبيل
نشر في: الأحد 4 يونيو 2023 - 5:49 م | آخر تحديث: الأحد 4 يونيو 2023 - 5:49 م

يثق الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق في أن النادي الأهلي سيحقق الفوز على ضيفه الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي مساء اليوم بإستاد القاهرة، الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، عل أن يكرر الفريقان المواجهة إيابا بعد أسبوع في الدار البيضاء.

وقال الغندور عبر حسابه على "فيسبوك": شايف كتير من جماهير الأهلي متوترة.. لا تقلقوا الأهلي سيفوز".

كان الوداد والأهلي قد تقابلا في نهائي النسخة الماضية من البطولة والتي أقيمت من مباراة واحدة استضافتها المغرب، حيث فاز الوداد بهدفين دون رد.

وتأهل الوداد للنهائي الأفريقي هذا الموسم بالفوز على صن داونز الجنوب أفريقي مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج ملعبه بهدفين، بتعادل 2-2 في بريتوريا بعد تعادل سلبي في الدار البيضاء، أما الأهلي فقد تأهل بتغلبه على الترجي التونسي 4-0 في مجموع المباراتين


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