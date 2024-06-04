الحديدي: الشناوي الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام بوركينا فاسو

كشف عمرو الحديدي، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، التشكيل المثالي للفراعنة في مباراة بوركينا فاسو المقبلة، المُقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال عمرو الحديدي في تصريحات تليفزيونية: "يجب التفكير في مباراة بوركينا فاسو بإيجابية، الفوز بها سيمنحنا دفعة كبيرة، للجهاز الفني واللاعبين والجماهير".

وأضاف: "محمد الشناوي لديه الخبرات، وكان قد ابتعد عن الملاعب بسبب الإصابة، وليس لوجهة نظر فنية، ومن حقه العودة لحراسة مرمى منتخب مصر".

وتابع: "التشكيل المثالي لمنتخب مصر في مباراة بوركينا فاسو هو محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال عبد الواحد في خط الدفاع".

وأكمل: "أما في خط الوسط فيتواجد مروان عطية وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو، وفي خط الهجوم محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد".

وأتم الحديدي تصريحاته قائلًا: "عمر كمال عبد الواحد المنتخب يحتاجه، هو يستطيع اللعب في الناحية الهجومية والدفاعية، ويقدم مستوى رائع مع الأهلي، كما أن هناك ثنائية رائعة بين عبد المنعم وربيعة".