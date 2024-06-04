شركة دلتا كابيتال للتطوير تفوز بجائزة أفضل مطور عقاري في الدلتا تتويجا لمسيرة نجاحها وبصمتها الرائدة في السوق العقاري

انطلاقًا من مسيرة نجاحها الطويلة، وسابقة أعمالها القوية التي منحتها بصمة مميزة في منطقة الدلتا؛ قامت "قمة مصر للأفضل" بتكريم شركة دلتا كابيتال للتطوير العقاري ومنحها جائزة "أفضل مطور عقاري في الدلتا"، وذلك باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في الاستثمار العقاري في منطقة الدلتا.

وقام الدكتور محمد معيط، وزير المالية بتسليم الجائزة للسيد/ سامي عبد القادر، الرئيس التنفيذي لشركة دلتا كابيتال للتطوير العقاري، حيث يأتي هذا التكريم تكليلًا لجهود قوية ومميزة من التطوير العقاري في محفظة مشروعات متنوعة، والتي نجحت الشركة ف تنفيذها وتسليمها بأعلى معايير الجودة للعملاء.

من جانبه قال سامي عبد القادر، الرئيس التنفيذي لشركة دلتا كابيتال : "سعداء بهذا التكريم المميز الذي يكلل جهودنا العريقة في التطوير العقاري بمنطقة الدلتا، فهو يشهد على نجاحنا وقدرتنا على اكتساب ثقة عملائنا وتقديم منتجات عقارية متميزة تتناسب مع عملائنا المستهدفين، كما أنها تضع على عاتقنا مسئولية جديدة للحفاظ على مكانة رائدة في السوق العقاري". وأضاف أن دلتا كابيتال للتطوير العقاري تحتل المرتبة الأولى في منطقة الدلتا من حيث قاعدة العملاء والتي تتجاوز الـ10 آلاف عميل في مناطق مختلفة بإقليم الدلتا، ومنها محافظة المنصورة وكفر الشيخ والمحلة الكبرى وطنطا ودمياط الجديدة، ونجحنا منذ انطلاق عملنا عام 2015 في تنفيذ مشروعات مميزة لاقت اعجاب عملائنا.

وأشار إلى أن الشركة تأسست بهدف تنفيذ مشروعات ساحلية وسكنيه مميزة في منطقة الدلتا وتطل على البحر الأبيض المتوسط، فالعميل في منطقة الدلتا لديه قدرة شرائية قوية ويريد شراء عقارات في نفس المنطقة دون التوجه للشراء في القاهرة والمدن الجديدة بها، لذا قررنا تقديم مشروعات عقارية مميزة تتوافر بها أعلى معايير الجودة والرفاهية لعملائنا وذلك في اقليم الدلتا، وهو ما نجحنا في تحقيقه في وقت قياسي.

وأكد أن الشركة تقدم لعملائها كل ما هو جديد في عالم التطوير العقاري، مع تقديم محفظة متنوعة من المشروعات ما بين شاليهات ووحدات سكنية وفيلات، بالإضافة لوحدات فندقية تناسب العميل المحلي والأجنبي، حيث تحافظ الشركة على مستوى عالمي من الجودة والرفاهية لعملائها في مشروعاتها.

وأوضح أن دلتا كابيتال هي أول شركة تنفذ فكرة LUXURY BEACH CLUB في منطقة الدلتا، والذي يضم مجموعة مطاعم على البحر وبيتش خاص وحمام سباحه ومسرح لعمل الحفلات الصيفية واستضاف عدد من نجوم الغناء، كما كان للشركة السبق أيضًا في إقامة أطول ممشى تجاري على واجهة المشروع، هذا بالإضافة إلى حمامات السباحة المنتشرة والمسطحات الخضراء، ومدينة الألعاب التي توفر للأسرة تجربة ممتعة وفريدة.

ولفت إلى أن الشركة تمتلك استراتيجية عمل قوية وطموحة تضمن لها الحفاظ على مكانة رائدة في منطقة الدلتا، وفي نفس الوقت تسمح لها بالتوسع في مشروعات جديدة تمكنها من خدمة المزيد من العملاء داخل السوق المصري وخارجه، وتضمن لها مزيد من التنوع في محفظة استثماراتها بالسوق العقاري.