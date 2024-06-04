قصور الثقافة تختتم فعاليات القافلة الثقافية للمسرح المتنقل بقرية البرج القديم

اختتمت هيئة قصور الثقافة فعاليات القافلة التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام بقرية برج العرب القديم بمحافظة الإسكندرية، وذلك في سياق خطط العدالة الثقافية لوزارة الثقافة، التي تنفذها الهيئة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

شهد اليوم الختامي مجموعة متنوعة من الورش الفنية بمدرسة رابعة العدوية الإعدادية، بإشراف نخبة من المتخصصين منها تعليم أساسيات الرسم والتلوين، رسم على الزجاج، ورشة تصميم أشكال فنية بخامات معاد تدويرها، إلى جانب تعليم الخياطة والكروشيه. أعقب ذلك لقاء بعنوان "طرق الوقاية من الفيروسات"، وفقرة اكتشاف مواهب فنية وأدبية.

وقدم عرض فني لفرقة أبو قير للموسيقى العربية تغنت خلاله بباقة من أجمل الأغاني الطربية والوطنية منها "أما براوة، يا حبيبتي يا مصر، نسم علينا الهوا، عيون القلب، وبهية"، بقيادة المايسترو سامح إبراهيم.

أقيمت القافلة بالتعاون مع مركز ومدينة البرج القديم والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، ضمن برنامج القوافل الثقافية الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة بالمحافظات المصرية للوصول بالخدمات الثقافية والفنية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا.