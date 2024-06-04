لابورتا يقرر كشف أسباب رحيل تشافي

قرر خوان لابورتا، رئيس برشلونة، كسر حاجز الصمت والحديث عن أسباب رحيل تشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق للبلوجرانا، حسبما أفاد تقرير صحفي.

وكان برشلونة قد أعلن رسميا رحيل تشافي من منصبه كمدير فني، وتعيين هانز فليك مدربا جديدا للفريق الكتالوني.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، ينوي خوان لابورتا كسر حاجت الصمت، والحديث عن كواليس رحيل تشافي وتعيين هانز فليك، في مؤتمر صحفي، غدا الثلاثاء.

وعلى الرغم من إعلان تشافي البقاء في برشلونة وإكمال عقده مع الفريق حتى الموسم المقبل، إلا أن الأمر انتهى برحيل المدرب الإسباني، بعد تصريحه بأن برشلونة سيواجه صعوبة شديدة في منافسة ريال مدريد، والأندية الكبرى في أوروبا.

تلك التصريحات أثارت غضب لابورتا، الذي اتخذ قرارا برحيل المدرب، والتعاقد مع هانز فليك.