 الوادي الجديد تستعد للعيد: 17 ساحة و606 مسجد لأداء صلاة الأضحى وخطة شاملة للخدمات - بوابة الشروق
الأربعاء 4 يونيو 2025 2:43 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الوادي الجديد تستعد للعيد: 17 ساحة و606 مسجد لأداء صلاة الأضحى وخطة شاملة للخدمات

عمرو بحر
نشر في: الأربعاء 4 يونيو 2025 - 2:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 يونيو 2025 - 2:38 م

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الانتهاء من تجهيز وفرش 17 ساحة كبرى و606 مساجد على مستوى مراكز المحافظة، استعدادًا لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، مع تحديد إمام وخطيب لكل مسجد وساحة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

ووجّه الزملوط بتوفير وسائل مواصلات إلى مواقع الساحات، مع التأكد من أعمال النظافة والتعقيم بكافة المواقع، وتخصيص أماكن لصلاة السيدات، وتوزيع هدايا على الأطفال لإدخال البهجة والسرور، إلى جانب متابعة غرف العمليات الرئيسية والفرعية لمتابعة الموقف وتلقي بلاغات المواطنين والتعامل معها طوال أيام العيد.

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