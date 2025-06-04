افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، سوق اليوم الواحد خلف مبنى مديرية التموين، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لعيد الاضحى، والتيسير على المواطنين وعرض مزيد من السلع بأسعار مخفضة؛ لتخفيف الأعباء عنهم خاصة مع استقبال عيد الأضحى.

وتفقد محافظ مطروح، باكيات السوق التي شهدت إقبالا كبيراً من المواطنين للشراء؛ للاستفادة من التخفيضات التي يشملها السوق بمنتجاته من اللحوم والخضروات والفواكه، والسلع الأساسية من الزيت والسكر والأرز، وذلك تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، وتنظمه الغرفة التجارية بالمحافظة وبالتعاون مع عدد من تجار الجملة بمطروح، والشركة العامة لتجارة الجملة.



ووجه محافظ مطروح، بالعمل على دورية سوق اليوم الواحد كل أسبوع بإحدى المناطق، والحرص على الوصول خاصة للمناطق الأكثر كثافة تيسيراً على المواطنين وتخفيف الأعباء، وعرض مزيد من السلع وتنوعها.

وجاء ذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام، والمهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين، ومختار جبريل الصنقري، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، إبراهيم دياب نائب رئيس المدينة.