الرصد اللاسلكي يؤكد خلو المذنب القادم من خارج المجموعة الشمسية من أي تكنولوجيا فضائية

أكد الفريق المسؤول عن قيادة جهود البحث عن الحياة في الفضاء الخارجي، أن المذنب الأحدث القادم من خارج المجموعة الشمسية يبدو جرما طبيعيا بالكامل، ومجردا من أي أثر لتقنيات أو تكنولوجيا فضائية.

وقال معهد "إس إي تي أي"، اليوم الأربعاء، إن عمليات الرصد اللاسلكية المكثفة التي أجراها التليسكوب الخاص به في شمال كاليفورنيا لم تعثر على أي علامات لتكنولوجيا من عالم آخر في أحدث زائر يأتي إلى نظامنا الشمسي من الفضاء الخارجي.

واكتُشف هذا الجرم، الذي يحمل رمز " أطلس/3 أي" الصيف الماضي، وهو يشق طريقه عبر جوارنا الكوني.

وسرعان ما حدد العلماء أنه مذنب قادم من نجم آخر، على الرغم من إصرار عدد قليل منهم -دون براهين- على أنه قد يكون مرتبطا بحياة ذكية.

ويعد هذا الجرم الثالث فقط المعروف بأنه قادم من نجم بعيد -وجميعها اعتبرت ذات منشأ طبيعي- يمر عبر مجموعتنا الشمسية.