محافظ الإسكندرية يستمع إلى مطالب أهالي برج العرب ويوجّه بحلول عاجلة للمشكلات الخدمية

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، لقاءً جماهيريًا موسعًا بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة برج العرب، في إطار تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين ومتابعة احتياجاتهم على أرض الواقع، ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تُنظم بمختلف أحياء المحافظة.

وشارك في اللقاء، أمس، محمود عيسى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية ومديري المديريات الخدمية، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ: صالح عبد المنعم راغب، وعبد الله سعداوي راغب، ومحمد طارق عبد المعين.

واستمع المحافظ إلى مطالب وشكاوى أهالي برج العرب وقرى المركز، والتي شملت ملفات البنية التحتية، وتقنين الأوضاع، وتراخيص البناء، والتعامل مع التعديات على أملاك الدولة، بما يسهم في إعادة الانضباط وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما ناقش خلال اللقاء عددًا من الشكاوى الواردة من أهالي العامرية أول والعامرية ثان، والتي تنوعت بين قضايا خدمية ومعيشية، موجّهًا الجهات التنفيذية المختصة بسرعة فحصها ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بصورة عاجلة، مع تكثيف المتابعة الميدانية لضمان معالجة أسبابها بشكل جذري.

وأكد أيمن عطية أهمية استمرار التواصل المباشر مع المواطنين، باعتباره أحد أهم أدوات تطوير الأداء التنفيذي وتحسين الخدمات، مشيدًا بالدور الذي يقوم به أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في نقل مطالب المواطنين والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لإيجاد حلول عملية وسريعة للتحديات المختلفة، بما يحقق الصالح العام ويرفع كفاءة العمل المشترك داخل المحافظة.