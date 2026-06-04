رغم الأوضاع السياسية والعسكرية المتوترة التي تشهدها المنطقة في الفترة الأخيرة، يواصل المنتخب الإيراني استعداداته المكثفة لخوض منافسات كأس العالم 2026، بعدما خاض سلسلة من المباريات الودية القوية التي وضعته بين أكثر المنتخبات استعدادًا للبطولة.

ومنذ التوقف الدولي في أكتوبر الماضي، خاض المنتخب الإيراني 7 مباريات ودية متنوعة أمام منتخبات من قارات مختلفة، في إطار خطة فنية تهدف إلى رفع الجاهزية قبل انطلاق المونديال.

وأوقعت قرعة كأس العالم 2026 منتخب إيران في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا، ما دفع الجهاز الفني إلى البحث عن مواجهات قوية ومتنوعة لاختبار الفريق قبل البطولة.

واستهل المنتخب الإيراني مبارياته الودية بعد نهاية التصفيات بمواجهة روسيا خلال معسكر أكتوبر الماضي، حيث خسر بنتيجة 2-1.

وفي نوفمبر، واجه إيران منتخبي كاب فيردي وأوزبكستان، حيث تفوق على المنتخب الأفريقي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل، قبل أن يخسر أمام أوزبكستان بركلات الترجيح أيضًا بنتيجة 4-3.

وخلال معسكر مارس الماضي، اصطدم المنتخب الإيراني بنيجيريا وكوستاريكا، فخسر المباراة الأولى بنتيجة 2-1، قبل أن يحقق فوزًا عريضًا على كوستاريكا بخمسة أهداف دون رد.

أما في التوقف الدولي الأخير، فقد واصل المنتخب الإيراني نتائجه الإيجابية، بعدما تغلب على جامبيا بنتيجة 3-1، ثم حقق فوزًا آخر على مالي بهدفين دون مقابل.

وتعكس هذه المباريات حرص المنتخب الإيراني على الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة، أملاً في الظهور بصورة قوية خلال منافسات كأس العالم 2026.