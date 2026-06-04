تقرير - أبرز 5 مدربين يخوضون كأس العالم للمرة الأولى في مسيرتهم

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تستعد بطولة كأس العالم 2026 لانطلاقة تاريخية جديدة، ليست فقط بسبب زيادة عدد المنتخبات إلى 48 فريقًا، ولكن أيضًا بسبب ظهور أسماء تدريبية كبيرة تخوض التجربة العالمية للمرة الأولى في مشوارها الفني، بعد نجاحها في قيادة منتخباتها إلى النهائيات.

ويمثل المونديال بالنسبة للمدربين محطة استثنائية لا تتكرر كثيرًا، وفرصة لصناعة المجد وكتابة التاريخ، خاصة لأولئك الذين يخطون خطواتهم الأولى في هذا المحفل العالمي الكبير.

في السطور التالية نستعرض أبرز 5 مدربين سيخوضون كأس العالم للمرة الأولى في مسيرتهم التدريبية.

كارلو أنشيلوتي.. حلم برازيلي جديد

يأتي الإيطالي كارلو أنشيلوتي على رأس قائمة المدربين الذين يظهرون لأول مرة في كأس العالم، بعد توليه قيادة منتخب البرازيل.

ويسعى أنشيلوتي لقيادة “السيليساو” نحو استعادة أمجاد الماضي والتتويج باللقب السادس في تاريخ الكرة البرازيلية، في تحدٍ جديد يضاف إلى مسيرته الأسطورية في عالم التدريب.

توماس توخيل.. طموح إنجليزي كبير

يدخل الألماني توماس توخيل تجربته الأولى في المونديال من بوابة منتخب إنجلترا، وسط طموحات جماهيرية ضخمة بإنهاء انتظار طويل دام منذ عام 1966.

ويعوّل الاتحاد الإنجليزي على خبرات توخيل التكتيكية لقيادة “الأسود الثلاثة” نحو منصة التتويج العالمية.

حسام حسن.. حلم الفراعنة

يسجل حسام حسن ظهوره الأول كمدير فني في كأس العالم بعدما قاد منتخب مصر إلى التأهل للبطولة.

ويأمل “العميد” في تحقيق مشاركة قوية تعيد هيبة الكرة المصرية على الساحة العالمية، واستلهام تجربة الراحل محمود الجوهري في مونديال 1990.

جمال السلامي.. إنجاز أردني تاريخي

يخوض المغربي جمال السلامي أول تجربة مونديالية له بعد قيادته منتخب الأردن للتأهل التاريخي إلى كأس العالم للمرة الأولى.

ويعلق الشارع الأردني آمالًا كبيرة على المدرب المغربي لتقديم ظهور مشرف في مشاركة هي الأولى من نوعها.

محمد وهبي.. تحدٍ مغربي جديد

يدخل محمد وهبي قائمة المدربين الجدد في كأس العالم، بعد توليه قيادة منتخب المغرب.

ويأمل في مواصلة المسار المميز للكرة المغربية في السنوات الأخيرة، والسير على نهج الإنجاز التاريخي في مونديال 2022.

مونديال تاريخي بملامح جديدة

تنطلق بطولة كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو وتستمر حتى 19 يوليو، في نسخة غير مسبوقة تقام بمشاركة 48 منتخبًا، ما يمنح المدربين الجدد فرصة أكبر لترك بصمتهم في واحدة من أقوى نسخ المونديال عبر التاريخ.