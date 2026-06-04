أعلنت شركة سبيس إكس أنها تعتزم جمع ما يصل إلى 75 مليار دولار من خلال طرحها العام الأولي في البورصة خلال الشهر الجاري، ما يمهد الطريق لأكبر إدراج في تاريخ أسواق الأسهم، ويضع إيلون ماسك على مسار قد يجعله أول شخص في العالم تتجاوز ثروته تريليون دولار.

وقالت الشركة، المعروفة رسميا باسم "شركة تقنيات استكشاف الفضاء"، يوم الأربعاء إنها ستطرح 6ر555 مليون سهم بسعر 135 دولارا للسهم الواحد. ومن شأن هذا الطرح أن يمنح سبيس إكس قيمة سوقية تبلغ 77ر1 تريليون دولار. ولا تتجاوزها حاليا من حيث القيمة السوقية سوى ست شركات مدرجة في مؤشر "إس آند بي 500"، تتصدرها إنفيديا بقيمة تتخطى 2ر5 تريليون دولار.

ولن يبيع ماسك أيا من أسهمه ضمن الطرح، وسيحتفظ بنسبة 4ر82% من حقوق التصويت في شركة سبيس إكس.

وتقدر مجلة فوربس حاليا صافي ثروة ماسك بنحو 825 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة حصته في سبيس إكس نحو 542 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تتجاوز حصيلة الطرح العام الأولي لشركة سبيس إكس بسهولة مبلغ 26 مليار دولار الذي جمعته شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية عند إدراجها في البورصة عام 2019.