بولتون يشيد باحتجاز ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق

أشاد مستشار الأمن القومى الأمريكي جون بولتون اليوم الخميس باحتجاز ناقلة نفط إيرانية فى مضيق جبل طارق.

وقال بولتون في تغريدة على موقع تويتر :" إن أمريكا وحلفاءنا سوف يواصلون منع النظامين فى طهران ودمشق من الاستفادة من هذه التجارة غير المشروعة".

وكان مصدر إيراني قد قال إنه تم استدعاء سفير بريطانيا في طهران إلى وزارة الخارجية بعد احتجاز غير قانوني لناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق من قبل البحرية البريطانية،حسبما ذكرت اليوم الأربعاء وكالة ألأنباء الإيرانية (إرنا).

كانت السلطات في إقليم جبل طارق، الذي تسيطر عليه بريطانيا، قد ذكرت أن عناصر من مشاة البحرية البريطانية والشرطة المحلية، احتجزوا ناقلة نفط قبالة جبل طارق، كانت في طريقها إلى سورية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، بعد الاشتباه في أنها تخرق العقوبات المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي على سورية.

ووفقا لتقارير مجلة "لويدز ليست" المتخصصة في النقل البحري، فإن الناقلة ترفع علم بنما، ويُعتقد أنها تحمل نفطا إيرانيا.

وقال رئيس حكومة إقليم جبل طارق فابيان بيكاردو، إنه كتب لرئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي لإبلاغهما بالإجراء الذي تم اتخاذه في جبل طارق.