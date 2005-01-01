ما الأعمال التي قادتها أورسولا لتصبح أول امرأة ترأس المفوضية الأوروبية؟

موالية كبيرة للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ومؤيدة بلا هوادة لأمن ودفاع مشترك للاتحاد الأوروبي، وافق زعماؤه في قمة طارئة ببروكسل، أمس أول الثلاثاء، على أن تصبح أول امرأة ترأس المفوضية الأوروبية.

أورسولا فون دير لاين، طبيبة الأسنان السابقة قبل أن تبدأ العمل بالسياسة، وهي وزيرة الدفاع الألمانية منذ 2013، المولودة قبل 60 سنة في العاصمة البلجيكية، والأم لـ7 أبناء.

ستصبح أورسولا أول امرأة ترأس المفوضية الأوروبية، مثلما كانت أول إمرأة تتولى منصب وزيرة الدفاع الألمانية، فما الأعمال التي قامت بها والمناصب التي تولتها، ومكنتها من أن تكون رئيسة المفوضية الأوروبية؟

- وزير دولة 2003 - 2005

تم انتخاب أورسولا فون ديرلاين، في برلمان ولاية سكسونيا السفلى في انتخابات 2003، ومن عام 2003 إلى 2005 كانت وزيرة في حكومة ولاية سكسونيا السفلى، وعملت في مجلس وزراء كريستيان وولف، وكانت مسؤولة عن الشؤون الاجتماعية، المرأة، والأسرة والصحة.

في عام 2003، كانت أوروسولا جزءا من مجموعة تم تعيينها من قبل زعيمة المعارضة آنذاك ورئيسة الاتحاد الديمقراطي المسيحي أنجيلا ميركل؛ لصياغة مقترحات بديلة لإصلاح الرعاية الاجتماعية.

- وزيرة شؤون الأسرة والشباب 2005 - 2009

في عام 2005، تم تعيينها وزيرة فدرالية لشؤون الأسرة والشباب في حكومة ميركل، وشاركت في أول اجتماع حكومي مشترك لحكومتي ألمانيا وإسرائيل في القدس في مارس 2008، بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيس إسرائيل.

- وزير العمل والشؤون الاجتماعية 2009-2013

في الانتخابات الفيدرالية لعام 2009، تم انتخابها لعضوية البرلمان الألماني، والتي تمثل الدائرة الانتخابية 42 في هانوفر، وتم إعادة تعيينها كوزير للأسرة، في 30 نوفمبر 2009.

ساهمت في تقليل شروط الهجرة لبعض العمال الأجانب لألمانيا، من أجل مكافحة نقص العمال المهرة في ألمانيا في عام 2013، وأبرمت اتفاقية مع حكومة الفلبين تهدف إلى مساعدة المتخصصين في الرعاية الصحية الفلبينية على الحصول على عمل في ألمانيا، وتوظيفهم وفقا للشروط والأحكام التي يستخدمها نظرائهم الألمان.

وتم انتخابها في نوفمبر 2010، كواحد من أربعة نواب لرئيسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وحصلت على نسبة 85% من الأصوات، وبعد عامين أعيد انتخابها لكن حصلت على نسبة أصوات أقل 69%.

- وزيرة الدفاع 2013

تم تعيين أورسولا أول وزيرة دفاع في ألمانيا، وهي الوزيرة الوحيدة التي بقيت مع ميركل منذ أن أصبحت مستشارة في عام 2005.

- أزمات دولية

خلال عامها الأول منذ توليها الإدارة، زارت أورسولا، قوات البوندزوير المتمركزة في أفغانستان 3 مرات، وأشرفت على الانسحاب التدريجي للجنود الألمان من البلاد.

بعد انتقادات من المسؤولين الألمان للحملة العسكرية التي شنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد المسلحين الأكراد في أغسطس 2015، قررت أورسولا بتمديد صواريخ باتريوت الألمانية لمدة 3 سنوات في جنوب تركيا، بدلاً من السعي للحصول على موافقة البرلمان لتمديدها.

في مؤتمر ميونيخ الأمني في عام 2015، دافعت أورسولا عن رفض ألمانيا تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وقالت إن المفاوضات مع روسيا ممكنه، على عكس دولة العراق والجهاديين في بلاد الشام.

بعد أن استخدمت المجر خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لطرد طالبي اللجوء من الحدود المجرية الصربية في سبتمبر 2015، خلال أزمة المهاجرين الأوروبية، انتقدت أورسولا حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان ووصف الإجراءات بأنها غير مقبولة وضد القواعد الأوروبية.