محافظ كفرالشيخ يشدد على تحصيل مستحقات الدولة لصالح خدمات المواطنين والتنمية

شدد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، على تحصيل مستحقات الدولة، مؤكداً أنه أمر لا تهاون فيه حيث تلك الإيرادات والمستحقات تؤول الى المواطنين فى صورة خدمات حقيقية ومشروعات تنموية ودعم الإقتصاد الوطنى لصالح تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

كلف محافظ كفرالشيخ، جميع مديري الإيرادات بالوحدات المحلية علي مستوي المحافظة بالالتزام التام بتحصيل كافة المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة بمحافظة كفرالشيخ، مشددا علي سرعة الانتهاء من تحصيل كافة المستحقات بمنتهي الدقة وبأسرع وقت ممكن، والتأكد من تحصيل المستحقات والمتأخرات السابقة بمحافظة كفرالشيخ .

وتابع محافظ كفرالشيخ أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمالية لتحصيل كافة مستحقات الدولة لدي الغير، سواء مستأجرين لأصول الدولة أو حق انتفاع، قائلا "الدولة ستسترد حقها بالقانون"، مضيفا أن الهدف هو تحصيل المال العام وزيادة إيرادات الدولة.

جاء ذلك، بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء خالد إسماعيل، مساعد مدير الأمن للأمن العام، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزرات الخدمية، ورؤساء المصالح الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية.