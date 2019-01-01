الشامسي يستحوذ على بيراميدز بشكل كامل

أعلن نادي بيراميدز، استحواذ المستثمر الإماراتي سالم الشامسي، بشكل كامل على ملكية النادي، وذلك عقب رحيل تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه، المالك السابق.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، بيانًا كتب فيه:" يسعدنا أن نعلن للجمهور الرياضي العربي بصفة عامة والجمهور المصري بصفة خاصة عن الاستحواذ الكامل للأستاذ سالم الشامسي على بيراميدز اف سي".

وأعلن آل الشيخ، في وقت سابق، رحيله عن النادي، وخوضه تجربة جديدة استثمارية على غرار بيراميدز.

وقام آل الشيخ، في فبراير الماضي، نقل ملكية النادي إلى سالم الشامسي، قبل أن يعود في قراره، بعد مطالب من اللاعبين باستمراره آنذاك.

كما وجه المالك الجديد لبيراميدز الشكر لآل الشيخ على مجهوده الكبير في سبيل إنجاح هذه التجربة، معربا عن رغبته في استمرار نجاح التجربة الاستثمارية.