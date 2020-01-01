لبنان يسجل 25 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 1855

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في لبنان اليوم السبت إلى 1855 إصابة بعد تسجيل 25 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما استقر عدد الوفيات عند 35 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي، حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 14 منها من بين المقيمين، و11 إصابة من بين الوافدين اللبنانيين، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 1855 إصابة منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ليستقر عدد الوفيات عند 35 حالة منذ 21 فبراير الماضي.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 9 حالات، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 1304.

وتقوم الفرق التابعة لوزارة الصحة العامة بإجراء فحوص الـ"بي سي آر" لعينات عشوائية من كافة المناطق اللبنانية.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 آمارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 2 أغسطس المقبل ضمناً.

واستأنف مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) منذ بداية يوليو الحالي حركة الملاحة الجوية من وإلى لبنان، على أن يستقبل المطار 10 بالمئة من قدرته الاستيعابية في المرحلة الأولى ليتم تقييم النتائج على واقع انتشار فيروس كورونا.

وأصدر وزير الداخلية اللبناني في 20 يونيو الماضي مذكرة سمح بموجبها بفتح الملاهي والنوادي الليلية وصالات وقاعات المناسبات الاجتماعية والمخيمات الصيفية الخارجية للأطفال والأسواق الشعبية ومراكز ألعاب الأنترنت والحدائق العامة.

وأبقت المذكرة مدينة الملاهي والبارك وصالات ألعاب الأطفال والمسارح ودور السينما مقفلة.

كما سمح وزير الداخلية في تعميم في السابع من يونيو الماضي بفتح دور الحضانة والنوادي والأكاديميات والملاعب والمنشآت الداخلية والخارجية الرياضية، ومراكز التسلية المخصصة للعب الميسر والحائزة على تصريح من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الثانية عشرة ليلاً.