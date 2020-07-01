الشرطة: المسلح الذي صدم بوابات قرب مقر إقامة رئيس وزراء كندا تصرف بمفرده

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قالت الشرطة يوم الجمعة إن العسكري المسلح الذي اقتحم بشاحنة بوابات تحمي منطقة في أوتاوا يقيم بها رئيس الوزراء جاستن ترودو تصرف بمفرده ويواجه الآن 22 اتهاما.

ولم يكن ترودو موجودا في مسكنه وقت وقوع الحادث صباح يوم الخميس.

ويقيم ترودو وأفراد أسرته في منزل كبير ضمن مجمع ريدو هول وهو مقر الإقامة الرئيسي للحاكمة العامة جولي باييت الممثلة الرسمية للملكة إليزابيث. وتبلغ مساحة ريدو هول 88 فدانا.

وقالت الشرطة إن المشتبه به يدعى كوري هورين (46 عاما) وإنه قاد الشاحنة مسافة 2000 كيلومتر من إقليم مانيتوبا في وسط البلاد إلى أوتاو، وتضررت شاحنته بعد ارتطامها بالبوابات وتم إلقاء القبض عليه في وقت لاحق دون وقوع أي حادث.